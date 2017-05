1. Staffel, Folge 3: Beim Festival "Sounds of the Dolomites" spielen die Musiker draußen in der Natur, in der malerischen Bergwelt des Trentino. Nur bei Regenwetter finden die Konzerte in Konzertsälen in den Tälern statt. Klassik, Jazz, Weltmusik, Volksmusik und Pop - alles ist dabei. Stars der internationalen Musikszene sind hier in einem ungewöhnlichen Rahmen und aus nächster Nähe zu erleben. Im Mittelpunkt dieser Folge steht ein Auftritt des italienischen Cellisten Mario Brunello.