Freudig fiebert Werner dem Moment entgegen, an dem er sich William als dessen leiblichen Vater präsentieren kann. Der Zeitpunkt könnte kaum besser gewählt sein. Nachdem er William so prächtig getröstet hat, ist dieser voll des Lobes für Werner. Ein im Streit offenbartes Geheimnis funkt Werner jedoch dazwischen. Schlimmer noch: Susan ist drauf und dran, Werner an Charlotte zu verraten.