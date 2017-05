Im letzten Jahr setzten sich die Würzburger Kickers aus der Dritten Liga gegen den damaligen Zweitligisten MSV Duisburg durch. Damit schafften die Kickers das Kunststück ein Jahr nach dem Aufstieg in die Dritte Liga, den nächsten Aufstieg perfekt zu machen. Das Team von Trainer Bernd Hollerbach gewann das Hinspiel in Würzburg mit 2:0 und siegte auch auswärts in Duisburg mit 2:1.