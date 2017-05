Bei LexiTV ist heute Schnäppchentag, denn in dieser Ausgabe geht es um alles, was der Gebrauchtwarenhandel hergibt. Der An- und Verkauf von Alltagsgegenständen liegt im Trend. Am auffälligsten natürlich im Internet, wo diverse Tauschbörsen und Verkaufsplattformen um Kundschaft buhlen. Doch auch das klassische Ladengeschäft hat im A&V-Gewerbe noch nicht ausgedient. Kurz gesagt: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Spezialgeschäfte bieten glamouröse Luxuskleider feil, und eine bundeseigene Verwertungsgesellschaft verkauft überzähliges Staatseigentum - von der Soldatenunterwäsche bis hin zum Regierungsflugzeug. Der Handel mit Gebrauchtwaren blüht, auch wenn nicht jeder die Secondhand-Produkte wirklich wertzuschätzen weiß.