Was passiert wenn Manfred, der seine Tochter Lucy völlig zwanglos erzieht auf Mutter Baifroen trifft, die ihren Sohn Levi kompromisslos konsequent erzieht? Die gebürtige Thailänderin Baifroen legt viel Wert darauf ihren sechsjährigen Sohn Levi zu fördern: "Levi geht zu einem Selbstbehauptungskurs, spielt Fußball, er geht zusammen mit mir reiten, schwimmen und zur Ergotherapie." Aus dem Kindergarten hat die junge Mutter ihren Sohn wieder rausgenommen, weil er dort ihrer Meinung nach unterfordert war. Regeln sind der 28-Jährigen bei der Erziehung sehr wichtig: "Ich will ihm nicht alles drei Mal sagen müssen und ich habe auch keine Lust mit ihm zu diskutieren." Manfred hat sich dazu entschlossen, seinen Job als KFZ-Mechaniker an den Nagel zu hängen, um sich voll und ganz seiner 6-jährigen Tochter Lucy widmen zu können. Der 46-Jährige richtet seinen Tag am liebsten danach aus, was seiner Tochter Spaß macht. So macht er zum Beispiel mit ihr Picknick mitten im Wohnzimmer und hat ihr ein zweites, großes Kinderzimmer eingerichtet, in welchem Lucy mit ihren zahlreichen Spielsachen spielen kann. Da Lucy für Manfred das Allerwichtigste ist, lässt er sie sehr ungerne aus den Augen: "Sie ist erst sechs Jahre alt. Alleine Fahrrad fahren oder zum Spielplatz darf sie noch nicht ohne Aufsicht." Ein spannender Vergleich, bei dem die Frage: "Wie hoch dürfen die Erwartungen an ein 6-jähriges Kind sein?" viele Themen im Erziehungsvergleich bestimmt.