Seit 15.000 bis 20.000 Jahren leben Mensch und Hund in mehr oder weniger harmonischer Beziehung. Doch dem ging ein langer Gewöhnungsprozess voraus. Doch braucht die Gewöhnung einer wilden Tierart an den Menschen tatsächlich immer einen langen Zeitraum? Russische Wissenschaftler beweisen das Gegenteil: In wenigen Jahren machten sie aus dem wild lebenden Silberfuchs ein zutrauliches Haustier.