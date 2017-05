Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:10 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Wieder mal jährt sich der Tag, an dem Hal und Lois sich das Jawort gaben. Extra für diesen festlichen Anlass hat sich Lois ein rotes Abendkleid geleistet, das sie immer schon haben wollte. Doch plötzlich liegt das neue traumhafte Kleidungsstück mit Brandlöchern im Badezimmer. Nun gilt es, den Übeltäter zu finden... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Lois sieht rot Laufzeit: 15 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2000 Regie: Arlene Sanford Folge: 2 FSK: 6 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan