Meine himmlische Verlobte Heute | Super RTL | 20:15 - 22:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Henry ist entsetzt, denn kurz vor seiner Hochzeit mit Kate passiert ein Unglück: Seine Verlobte wird von einem Eiskunstwerk erschlagen und gerät in eine seltsame Welt zwischen Realität und Jenseits. Henry nimmt mit einem Medium Kontakt zu Kate auf. Tatsächlich erschient sie als Geist und wacht eifersüchtig über jeden seiner Schritte. Original-Titel: Over My Dead Body Laufzeit: 105 Minuten Genre: Komödie, USA 2008 FSK: 12 Schauspieler: Kate Eva Longoria Parker Henry Paul Rudd Ashley Lake Bell Dan Jason Biggs Chloe Lindsay Sloane Lona Wendi McLendon-Covey