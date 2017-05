Wickie und die starken Männer Heute | ZDF | 06:00 - 06:10 Uhr | 3D-Animationsserie Infos

Am Steuer des Drachenbootes fährt Faxe mit einem Wal um die Wette. Doch das Tier übersieht einen Felsen und findet sich hilflos auf einem Sandstrand wieder. Können die Wikinger helfen? Sie strengen sich nach Leibeskräften an und versuchen mit der ganzen Mannschaft, den Wal ins offene Wasser zu wuchten - vergeblich. Das Tier ist einfach zu schwer für die Wikinger. Wie können sie es trotzdem schaffen? Untertitel: Wal in der Patsche Laufzeit: 10 Minuten Genre: 3D-Animationsserie, AUS, D, F 2014 Regie: Mario von Jascheroff Folge: 71