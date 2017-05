Das hätten sich die Wikinger nicht träumen lassen, dass sie mitten im Ozean auf einer Eisscholle sitzen und hin- und her gejagt werden von einem ziemlich hungrigen Eisbären. Wickie und die gesamte Mannschaft des Drachenbootes sitzen also ganz schön in der Patsche. Es wird höchste Zeit, dass Wickie einen Ausweg aus dieser gefährlichen Lage findet.