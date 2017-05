Bio- & Erlebnisgärtnerei Rohde in Rostock: Gärtnerei mit Herz Verborgen in einem Stück Stadtwald mitten in Rostock liegt die Biogärtnerei mit alten Gewächshäusern und scharrenden Hühnern. Anita und Wolfgang Rohde haben ihre eigene Philosophie: Sie möchten ihren Kunden eine gesunde Ernährung sichern. Sie ziehen neben 30 unterschiedlichen Tomatensorten in Vergessenheit geratene Salatsorten heran, produzieren Weizengras und pressen daraus frischen Saft. Die längste Fußgängerbrücke der Welt im Harz In 100 Meter Höhe spannt sich inmitten des Rappbodetals die längste Fußgängerbrücke der Welt mit 458 Metern Länge über der Bode: die Titan-RT. Das Rappbodetal hat weitere Rekorde aufzuweisen: die größte Staumauer und die größte Doppelseilrutsche Europas. Führung über die Rendsburger Eisenbahnhochbrücke Die Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg ist eine technische Meisterleistung der Ingenieurskunst und verbindet seit mehr als 100 Jahren die beiden Ufer des Nord-Ostsee-Kanals. An den Wochenenden veranstaltet die Tourist-Information Nord-Ostsee-Kanal Führungen an und auf der Brücke. Dunja Gander ist Gästeführerin dort. Sie hat eine ganz besondere Beziehung zu der "Eisernen Lady", wie die Brücke liebevoll genannt wird. Heilsame Wanderung: unterwegs in Lassan Simone Schaefer begibt sich auf die Suche nach bestimmten Kräutern, die für andere "Unkraut" sind. Auf natürliche Art lindern sie gesundheitliche Beschwerden oder bereichern die Speisekarte. Interessierte erfahren bei der Kräuterwanderung über die Wiesen des Peeneufers, welche Pflanzen man essen kann, wie sie die Gesundheit unterstützen und erste Hilfe leisten können. Wiesen, Weite und viel Wasser: das Werderland und seine Geheimnisse Im Norden von Bremen prägen Industrie und Häfen das Bild der Stadt. Dort befindet sich das Werderland, abgeschirmt durch ein riesiges Stahlwerk und weitgehend unzugänglich durch zwei Flüsse, die es umgeben. Es ist ein Naturschutzgebiet, fast 400 Hektar Flora-Fauna-Habitat, Grünland, durchzogen von Gräben. Heimat vieler Vogel-, Schmetterlings- und Pflanzenarten. Entstanden ist es kurioserweise in den 1950er-Jahren durch den Bau des Stahlwerks. Damals mussten ganze Dörfer weichen. Doch nicht alle Häuser sind verschwunden. Auf einem Terrain, nur mit dem Boot oder nach fast zehn Kilometern Fahrt zu erreichen, leben immer noch Menschen. Ein Team der "Nordtour" hat einige von ihnen kennengelernt: zum Beispiel die Chefin der letzten Kneipe, die einst als Schiffsköchin zur See fuhr. Saisonstart im Wallmuseum Oldenburg: die Geschichte der Slawen in Ostholstein Besucher im Wallmuseum in Oldenburg können testen, wie selbst gebackenes Brot mit Zutaten, die die Jahreszeit hergibt, schmeckt. Im Museumsdorf, einer alten slawischen Siedlung, wird die Geschichte der Slawen in Ostholstein gezeigt. Viele archäologische Funde aus dem frühen Mittelalter sind ausgestellt, darunter auch ein altes Handelsschiff in Originalgröße. In der Einsiedelei, einer kleinen Handwerkersiedlung mit Schmiede, Seilerei, Holzhandwerkerhütte und Händlerhaus, können Besucher Geschichte erleben. Ein "Nordtour"-Team durchstreift mit einer Gruppe die mittelalterlichen Natur- und Kulturgärten des Museumsgeländes. Kräuter und Färberpflanzen, alte Getreidesorten, Obst und Gemüse, Früchte von Bäumen und Sträuchern: in jedem Monat werden andere Pflanzen geerntet. Galerie Peters-Barenbrock in Ahrenshoop Sabine Peters-Barenbrock und ihr Mann haben 1997 das heruntergekommene Haus der Künstlerin Elisabeth von Eicken gekauft und dort ihre erste Galerie eröffnet. Die Gästezimmer sind von Künstlern gestaltet. Im Restaurant haben regelmäßig die Künstler gekocht, die in der Galerie ausstellen. Eine zweite Galerie hat Sabine Peters-Barenbrock im Hotel THE GRAND eröffnet. Der Rosenspezialist aus Hagen am Teutoburger Wald In Hagen am Teutoburger Wald hat sich der Familienbetrieb Niehenke auf Rosen spezialisiert. 70 verschiedene Sorten werden auf einer 5.