"Hoachwool" heißt ein Klettersteig in Südtirol, der direkt gegenüber von Reinhold Messners Schloss Juval durch eine Steilflanke führt. Auf halber Höhe nutzt er inmitten einer senkrechten Felswand die Trasse eines ehemaligen "Waals": Ein Bewässerungskanalsystem oder -grabensystem, das noch heute im Vinschgau das kostbare Nass zu den Wiesen und Feldern der Bauern transportiert. Die Via ferrata entspricht ganz den Wünschen der Touristiker und dem Trend der Zeit: Einstieg im Tal, Nervenkitzel an einer Drahtseil-"Brücke", anstrengende Passagen im Fels und ein Ausstieg in Seilbahnnähe. Mit 630 Höhenmetern ist die Route allerdings ein echter Härtetest für Kondition und Ausdauer, das hat selbst Michael Pause festgestellt. Einen Selbstversuch auf dem Mountainbike unternimmt sein Kollege Michael Düchs - unter der Anleitung von Profis. Die leisten zunächst ausrüstungstechnische Entwicklungshilfe und locken ihn anschließend in der Rhön auf den längsten zertifizierten "Flow-Trail" Bayerns sowie in ein Trail-Center im sächsischen Erzgebirge. Im Gespräch mit Robert Kolbitsch vom Deutschen Alpenverein geht es außerdem noch um die Frage, ob sich der Ansturm auf die AV-Hütten mit einem digitalen Reservierungssystem unter Kontrolle bringen lässt. - Klettersteig und Mountainbike, im Vinschgau und in der Rhön