Bissige Satire und gehobener Unfug mit Sebastian Pufpaff und Gästen: Florian Schroeder, Doro Breuer, Hennes Bender, Nektarios Vlachopoulos sowie die selbst ernannten Weltstars Bert & Roy. Pufpaffs "Happy Hour" in der Berliner Kulturbrauerei ist eine geballte Ladung Kabarett und Comedy, Musik und Poetry Slam. Sicher ist nur die Überraschung. Satire ohne Risiko ist schließlich wie abgestandenes Bier: braucht kein Mensch. Für feinen Humor und gehobenen Unfug sorgen in dieser Folge neben dem Gastgeber selbst: Florian Schroeder erklärt heute endlich und ein für alle Mal, wer Schuld ist. Woran? An allem! Die Lösung für sämtliche Probleme der Welt liefert er gleich mit. Doro Breuer fragt sich, wann Vitamine eigentlich in Drogeriemärkte ausgelagert wurden und gibt sich als leidenschaftliche Anwältin der Aprikose. Hennes Bender: Was haben Donald Trump, Martin Schulz und Berliner Blumenverkäufer gemeinsam? Sie alle sind Opfer von Herrn Benders rasend komischen Wortspitzen! Nektarios Vlachopoulos: Kennen Sie den schon? Der junge Poetry Slammer erzählt den möglicherweise längsten Witz der Welt. Bert & Roy: Showtime! Der selbst ernannte Weltstar Roy Sanders, "King of Superparty", bringt seine Ein-Mann-Band Bert "Bert" Kortheim mit. Zusammen garantieren sie einen, nun ja, unvergesslichen Auftritt.