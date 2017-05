Constanze und Hubertus haben gemeinsam stark dazu beigetragen, David und Pippi aus dem Bauwagen zu retten. Nun steht für sie fest: Sie sind einfach ein gutes Team. Von ihren Mitschülern wird der plötzliche Sinneswandel der beiden ehr belächelt. Schließlich waren Constanze und Hubertus immer die größten Konkurrenten. Doch Herr Zech gibt den beiden Anlass, die Zweifler endgültig von ihrer Teamfähigkeit zu überzeugen. Tobias hat Tommy die Freundschaft gekündigt. Tommy versucht weiterhin die Freundschaft zu seinem Kumpel Tobias zu kitten. Der lässt aber jeden Annäherungsversuch von Tommy an sich abprallen. Constanze bekommt mit, wie verzweifelt Tommy ist und will ihm helfen. Sie erklärt Tobias, dass Tommy nicht allein Schuld an den gefälschten Mails ist. Auch sie hatte ihre Finger im Spiel. Ob diese Offenbarung Tobias wirklich milder stimmt? Ming kann nicht fassen, was ihre Freundin Roxy ihr berichtet. Sie behauptet, Frau Schumann und Alex Fischer knutschend im Treppenhaus der Schule gesehen zu haben. Ming ist außer sich vor Wut und Enttäuschung. Über Dritte muss sie nun erfahren, dass ihre Mutter und Alex Fischer sie scheinbar schon lange anlügen. Völlig aufgelöst platzt Ming mitten in den Unterricht ihrer Mutter und stellt sie zur Rede.