Die Mars-Forscherin Christiane Heinicke lebte ein Jahr lang mit fünf weiteren Forschern in einer gebauten Raumstation auf dem Berg Mouna Loa, Hawaii. Für das von der NASA geförderte Projekt stand sie das ganze Jahr unter Beobachtung. Im "Tigerenten Club" erzählt die Forscherin vom Leben in der abgelegenen Vulkanlandschaft und wie sie und ihre Mitbewohner die Lebensbedingungen auf dem Mars simuliert haben. Mit einem spannenden Experiment, erklärt sie ihre Forschung auf der Raumstation: Christiane gewinnt mit Hilfe von Sonnenlicht Wasser aus Lavasteinen - für einen Aufenthalt auf dem Mars überlebenswichtig! Auch der Astronautenanzug war auf Hawaii im Einsatz - denn ohne ihn könnte sich kein Forscher auf dem Mars außerhalb der Raumstation fortbewegen. Und sie hat natürlich ein paar Kostproben ihrer Astronautennahrung mitgebracht: gefriergetrocknetes Obst, Erbsen, Äpfel und krümelfreie Astronautenkekse. Malte und die Kids im Studio futtern sich durch - und erfahren von Christiane warum Astronauten niemals einen Salz- und Pfeffer-Streuer im All benutzen würden! Die Moderatoren Muschda Sherzada und Malte Arkona fiebern mit, welche Schulklasse den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt gewinnt. Diese Woche treten die Tigerenten der "Städtischen Gesamtschule" aus Iserlohn, Nordrhein-Westfalen, und die Frösche der "Hermann-Hesse-Realschule" aus Göppingen, Baden-Württemberg, gegeneinander an. - Das Mars-Experiment