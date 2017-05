Diesmal will Willi herausfinden, wie ein Schülerleben im Internat aussieht. Dazu ist er in einem Internat am Bodensee genau richtig: Los geht es in der Früh mit - Frühsport: Eine Runde Dauerlauf um Burg Hohenfels, wo die Jungs und Mädels der Unterstufe wohnen und unterrichtet werden. Die erste Schulstunde beginnt um acht Uhr. Allerdings nicht für Lars: Der Fünftklässler hat heute Stalldienst und muss die Tiere füttern. Die Schüler und Schülerinnen sollen nämlich neben den normalen Fächern wie Mathe und Deutsch auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Die Musikstunde in Lars' Klasse verläuft nicht anders als in einer öffentlichen Schule, es gibt nur weniger Schüler. Und sie tragen im Unterricht eine Schuluniform. Zum Mittagessen treffen sich alle in einem großen Saal. Was Willi nicht wusste: Die ersten zehn Minuten wird schweigend gegessen. Das ist dumm, wenn man doch als Reporter hier ist und Fragen stellen will! Natürlich gibt es auch im Internat Hausaufgaben. Jakob kann sich am besten konzentrieren, wenn er die nicht in seinem Zimmer macht, sondern an einem Tisch im Flur, wo ihn nichts von der Arbeit ablenkt - zumindest, wenn nicht ausnahmsweise Willi da ist. Betreut werden die Schüler von einem Mentor: Das ist ein Lehrer, der den Kontakt zu den Eltern hält, aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden und den die Schüler ansprechen können, wenn sie Kummer haben. Am Nachmittag ist Freizeit angesagt - oder ein weiterer Dienst. Willi ist mit drei Schülern aus der Oberstufe auf dem Bodensee auf "Rettungsdienst-Patrouille" unterwegs. Und schon bekommen die Drei etwas zu tun: Willi ist über Bord gegangen! Langweilig wird es den Schülern im Internat selten und das Heimweh hält sich in Grenzen. Und was geht in Sachen Streiche spielen? Alles tote Hose?