Pippi und David haben sich in einen alten Bauwagen im Wald geflüchtet. David hat sich bei der Gruselnacht ernsthaft verletzt. Aber Pippi findet einfach keinen Weg aus dem Wald und scheinbar sucht auch niemand nach ihnen. David kann seine Schmerzen vor Pippi nicht weiter verbergen. Pippi muss sich schnell etwas einfallen lassen. Währenddessen machen sich die Einsteiner ernsthafte Sorgen. Pippi und David sind die ganze Nacht verschwunden geblieben. Das sieht Pippi so gar nicht ähnlich. Aber Dominik hat scheinbar eine plausible Erklärung für das Wegbleiben der beiden. Jetzt müssen nur noch Alibis gefunden werden, um die Verliebten vor den Lehrern und Erziehern zu decken. Tommy traut seinen Augen nicht, als er Tobias' Urlaubsliebe Marike in der Schule sieht. Marike berichtet Tommy, dass sie eingesehen hat, dass es ein großer Fehler war, mit Tobias Schluss zu machen. Dabei weiß Tobias gar nichts von dem Ende der Beziehung. Tommys Schwindel droht aufzufliegen.