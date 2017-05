Elektrisch unterstütztes Radfahren liegt im Trend. Schon mehr als 300.000 E-Bikes sind in Österreich in Verwendung - in Städten, auf Radwegen oder als Mountainbikes in den Bergen und es werden immer mehr. Im Alltag praktisch, für Sportler interessant - mittlerweile ist jeder Fahrradtyp auch mit Motor zu haben. Doch worauf muss man beim Kauf achten? "heute konkret" hat sich angesehen, welches E-Bike zu wem passt, welche Modelle im Trend liegen, was sie kosten und worauf man unbedingt achten sollte. - Radfahren auf der elektrischen Welle - welches E Bike passt zu wem?