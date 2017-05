Beim Abenteuer Liebe steht Brigitte Nielsen den Junggesellen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Um sich selbst davon zu überzeugen, ob ihre Mission nun erfüllt ist, besucht sie ein glückliches Liebespaar in Köln. Beim dortigen Pizzabacken mit Papa Filippo (70) findet sie heraus, wie die temperamentvolle Familie mit der neuen Frau an der Seite seines Sohnes Angelo (35) zurechtkommt. Jungwirt Basti (29) die Qual der Wahl: Nach einem Date beim Minigolf muss der Single-Wirt nun die große Entscheidung treffen. Mittelalterkoch Markus (29) findet, dass seine Dates den stressigen Arbeitsalltag während der Wirtswoche gut genug kennengelernt haben. In seiner Wohnung in Schorndorf verwöhnt Single-Papa Markus nun seine Auserwählte mit einem romantischen Candle-Light-Dinner. Und auch Hotelier Georg (51) entführt sein Herzblatt auf eine romantische Fahrt mit der Eisenbahn. Einen ganz besonderen Liebesbeweis hat sich auch Biker-Wirt Alfred (58) für seine Zukünftige ausgedacht: Als Zeichen seiner Liebe möchte er sich ein Tattoo stechen lassen. Hinter der harten Schale des Rockers steckt eben doch ein weicher Kern. Da fällt der Abschied von seiner Partnerin natürlich besonders schwer. Schon ist die Wirtshauswoche fast zu Ende und es bleibt nur noch ein gemeinsamer Tag, bevor die Gastronomen ihren Liebsten Lebewohl sagen müssen. Oder besser noch: Auf Wiedersehen! Was sich die Single-Wirte wohl alles einfallen lassen, um ihrer Auserwählten noch näher zu kommen?