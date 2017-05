Der brillante Chirurg Pierre Losseray eröffnet in einem Dorf eine Privatklinik, die bald floriert. Dadurch kommt er der mächtigen Familie Brézé in die Quere, die in der Gegend ebenfalls eine Reihe von Kliniken betreibt und der nun die Patienten ausbleiben. Losseray wird durch Schikanen und Intrigen des Brézé-Clans immer stärker unter Druck gesetzt, will sich aber nicht geschlagen geben.