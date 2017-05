SPIEGEL TV bereitet für die dreistündige Sendung "Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland" beispielsweise folgende Themen vor: Die aktuelle Nummer 1 der deutschen Albumcharts: Schlagerstar Helene Fischer. Gottschalk spricht mit ihr über ihre einzigartige Karriere und das Phänomen von allen geliebt zu werden. Am 01.Juni startet der Kinoblockbuster "Baywatch" in Deutschland. Auf Gottschalks Sofa sitzen die beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen Kelly Rohrbach und Alexandra Daddario. Außerdem ist "Mr. Baywatch" David Hasselhoff dabei. Deutschland einig Einbruchland: alle 189 Sekunden wird in Deutschland eingebrochen. Let's Dance Juror Jorge Gonzáles ist schon 2x Opfer eines Einbruches geworden und spricht über das traumatische Erlebnis. Eine Berliner Familie wettet gegen Gottschalk, dass ihr Haus so sicher sei, dass man nicht einbrechen könnte. Ein Profi-Einbrecher probiert es live aus. Adel Tawil performt seinen Nummer 1 Hit "Ist da jemand?" live im Studio. Was bewegt Deutschland? Diese Frage stellen sich Carolin Kebekus und Thomas Gottschalk. Sind es eher die ersten 100 Tage Donald Trump oder die Gleichstellung von Mann und Frau? Das bedingungslose Grundeinkommen: Machen 1.000 Euro im Monat faul oder motivieren sie zu Höchstleistungen? Sahra Wagenknecht und Bestseller Autor Marc Friedrich ('Der Crash ist die Lösung') diskutieren mit einer Frau, die ein Jahr lang 1.000 Euro im Monat ohne Bedingung zur Verfügung hatte. In der Sendung wird außerdem ein Grundeinkommen verlost. Sie sind echte Weltstars und füllen mit ihrer "Aero-vederci-Tour" die großen Stadien. Am 30.5. gastiert Aerosmith auf der Berliner Waldbühne. Steven Tyler und Joe Perry sitzen vorher auf Gottschalks Sofa. Zehn Jahre Smartphone, Generation 'Kopf unten'. Die Youtubestars "Lochis" sind im Netz groß geworden. Schauspielerin Janine Kunze ist als Mutter sehr besorgt. Verblöden wir alle - wie Bestseller Autor Alexander Markowetz ('Der digitale Bournout') sagt? Gottschalk hat den Test gemacht und einem der Lochis für 24 Stunden das Smartphone weggenommen. Jean Paul Gaultier ist ein weltberühmter Designer, der zwei Mal im Jahr beweisen muss, dass ihm die Kreativität nicht ausgeht. Wie fühlt sich das an und was treibt ihn an? Kürzlich erst hat er die Berliner Erfolgsrevue "The One" im Friedrichstadtpalast mit Kostümen ausgestattet. Mit einer exklusiven Performance gastiert das Ensemble bei 'Mensch Gottschalk'. Frankreichs neuer Präsident und seine Frau trennen 24 Jahre Altersunterschied. Dass Liebe kein Alter kennt, beweisen im Gespräch mit Gottschalk: Caroline Beil und Philipp Sattler sowie Nathalie Volk und Frank Otto. In Einspielfilmen wirken unter anderem mit: Guido Maria Kretschmer, Steven Gätjen, Frank Buschmann, Daniela Katzenberger, Götz Werner, H.P. Baxxter und Isabel Edvardsson sowie Außenminister Sigmar Gabriel.