Harry Potter und der Gefangene von Askaban Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:55 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Das dritte Ausbildungsjahr in Hogwarts nebst einer neuen Bedrohung für Zauberlehrling Harry (Daniel Radcliffe) steht bevor. Sirius Black, ein mächtiger Zauberer, der die Verantwortung für den Tod von Harrys Eltern haben soll, ist aus dem Gefängnis von Askaban geflohen. Es wird gemunkelt, dass er es nun auf Harry abgesehen hat. Trotz verschiedener Schutzmaßnahmen gelingt es Sirius Black tatsächlich, an Harry heranzukommen. Original-Titel: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Laufzeit: 160 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, GB 2004 Regie: Alfonso Cuarón FSK: 12 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Ron Weasley Rupert Grint Hermine Granger Emma Watson Rubeus Hagrid Robbie Coltrane Sirius Black Gary Oldman Severus Snape Alan Rickman