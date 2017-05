Überwachung gibt es schon sehr lange, aber die technischen Hilfsmittel waren früher noch längst nicht so ausgereift wie heute. Wanzen zu verstecken, Richtmikrofone aufzustellen, Kameras zu installieren - all das ist heute kaum noch nötig, denn die meisten Menschen schaffen sich selbst die notwendige Technik an. Über Smartphones, Computer und das Internet lassen sich sehr genaue Profile eines Menschen erstellen, die seine Ortswechsel, Kontakte oder Konsumvorlieben betreffen. Mittlerweile scheinen sich große Teile der Gesellschaft damit abgefunden zu haben, mehr noch, sie machen mit. "LexiTV" zeigt in dieser Ausgabe, wie Eltern ihre eigenen Kinder möglichst rund um die Uhr kontrollieren und überwachen - mit dem Argument, das auch Regierungen oft als Grund für mehr Überwachungsbefugnisse verwenden: Es geschieht im Namen der Sicherheit.