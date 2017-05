Die kinderlosen Schwestern Regina, Anja und Susanne sind empört: Ihre wohlhabende Mutter will unbedingt Oma werden und stellt ihre schmucke Villa als Belohnung für diejenige der drei Töchter in Aussicht, die sie als erste mit einem Enkelkind beglückt. Ein Kind ist das Letzte, was die drei Frauen gebrauchen können. Trotz der anfänglichen Entrüstung entwickelt sich ein schwungvoller Wettbewerb.