Rubbeldiekatz Heute | VOX | 20:15 - 22:30 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Hollywood dreht in Berlin, doch erst als Frau verkleidet gelingt es dem erfolglosen Schauspieler Alexander (Matthias Schweighöfer, l.), ein Engagement zu ergattern. Jetzt steht er als lesbische Geliebte der Hauptdarstellerin (Alexandra Maria Lara) vor der Kamera. Dummerweise hat er sich in die verguckt. Original-Titel: Woman in Love Laufzeit: 135 Minuten Genre: Komödie, D 2011 FSK: 12 Schauspieler: Alex Honk Matthias Schweighöfer Sarah Voss Alexandra Maria Lara Jürgen Honk Detlev Buck Basti Honk Maximilian Brückner Jan Denis Moschitto Thomas Max von Thun