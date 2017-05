Das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen schwindet rapide. Egal ob Parteien oder Kirchen, viele einst mächtige Organisationen verlieren rapide an Mitgliedern. Woran liegt das? Warum haben wir kein Vertrauen mehr? Was hat sich geändert? Und was heißt das für das Zusammenleben, wenn niemand mehr dem anderen über den Weg traut? Gleichzeitig gewinnen weltweit Populisten an Zustimmung, die simple Lösungen auf schwierige Fragen anbieten. Wieso setzen immer mehr Menschen ihre Hoffnung auf diese "Heilsbringer"? Philipp Engel macht sich auf die Suche nach Antworten, spricht mit Menschen, die das Vertrauen in die großen Institutionen verloren haben, und mit Menschen, die verzweifelt um verloren gegangenes Vertrauen kämpfen. Gibt es Wege aus der großen Vertrauenskrise?