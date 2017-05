Demo "Hart gegen Barrieren" in Karlsruhe Vor 25 Jahren wurde der 5. Mai als Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL) erstmals ins Leben gerufen. Seitdem finden alljährlich an diesem Tag in Deutschland und Europa zahlreiche Aktionen statt. Der Deutsche Gehörlosen-Bund e.V. hat in diesem Jahr zur Teilnahme an einer Demo "Hart gegen Barrieren" in Karlsruhe aufgerufen. Rund 1.500 Teilnehmer sind dem Aufruf gefolgt. Partnerglück im Internet? Flirten und Partnersuche im Internet - für Millionen von Menschen ist das inzwischen normal. Kontakte übers Internet können klappen, aus der Suche nach dem Traummann oder der Traumfrau kann aber auch ganz schnell ein Albtraum werden. Das Team von "Sehen statt Hören" macht den Check: Welche Möglichkeiten gibt es, im Internet einen Partner zu finden? Single-Börsen oder Partnervermittlung - gibt es da einen Unterschied? Was muss man allgemein beachten? Und wo sollte man eher vorsichtig sein? Informationen aus Gesellschaft, Kultur, Familie, Arbeit, Freizeit, Sport und Technik werden mit visuellen Mitteln für diejenigen Zuschauer/Innen verständlich gemacht, die den Ton nicht (oder nicht gut) hören können. - Demo "Hart gegen Barrieren" in Karlsruhe