Ein Fluss, drei Länder, sechs Reisetage: Tamina Kallert macht eine Radtour entlang der Rur - von der Quelle im belgischen Hohen Venn, durch die Rureifel ganz im Westen von Nordrhein-Westfalen bis in die Niederlande, wo das Flüsschen in Roermond in die Maas mündet. Sie fährt durch idyllische Täler und ausgedehnte Wälder, passiert riesige Talsperren und besichtigt kleine Städtchen. Unterwegs trifft Tamina Kallert Torfstecher und Korbflechter, den Mann, der das Fliegenfischen in der Rur "erfunden" hat, und ein echtes Prinzenpaar, das vom Leben auf seinem Märchenschloss erzählt. Sie sieht zu, wie feinstes Büttenpapier hergestellt wird, probiert im Kloster Maria Wald die berühmte Eifler Erbsensuppe und macht in einer Tierauffangstation die Bekanntschaft mit Wildkatzen. Für die fachkundige und musikalische Begleitung auf der Reise sorgt Günter Hochgürtel, Journalist, Musiker und Mitglied der Eifelband "Wibbelstetz".