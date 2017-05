Der Teenager Malcolm ist mit seinem IQ von 165 der Schlauste in seiner Mittelstandsfamilie. Doch seine Eltern und seine drei Brüder sind auf ihre Art genauso speziell wie er und so ist bei ihnen immer was los: Mutter Lois befiehlt dem 11-jährigen Malcolm sich mit dem rollstuhlfahrenden Schüler Stevie zu treffen, weil der hochbegabt ist. Stevie wird in einer besonderen Klasse unterrichtet. Malcolm will, wie die anderen, nichts mit ihm zu tun haben. Doch dann wird er sein Mitschüler...