Machen 20 Lover eine Frau zur Schlampe? Die quirlige Ally Darling gerät in Panik, als sie diese Theorie in einer Frauenzeitschrift entdeckt. Sie war bereits mit 19 Männern im Bett - ruiniert sie ihre Chancen auf Ehe und Familie, wenn sie so weitermacht? Ally beschließt einen sofortigen Liebesstopp und lässt zusammen mit ihrem Nachbarn Colin alle Liebschaften Revue passieren. Vielleicht war der Richtige ja schon dabei, denkt sie sich.