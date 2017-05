Kunstkenner Charlie Mortdecai muss sich etwas einfallen lassen, um seinen extravaganten Lebensstil weiterführen zu können. Die letzten nicht ganz sauberen Deals des schrägen Bonvivants sind allesamt geplatzt, so dass ein nicht unerheblicher Schuldenberg so langsam aufs Gemüt drückt. Da kommt der Auftrag des britischen Geheimdienstes gerade recht, ein geheimnisvolles Gemälde wieder aufzutreiben. Zusammen mit seinem schlagkräftigen Hausdiener Jock begibt sich Mortdecai auf Spurensuche in den USA und trifft dabei auf den einen oder anderen nicht ganz so charmanten Gegenspieler...