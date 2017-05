Der Film von Ilyas Meç begleitet den muslimischen Gefängnis-Seelsorger Mustafa Cimit bei seiner Arbeit im Männergefängnis in Frankfurt-Preungesheim. Er gewährt Einblicke in die Welt muslimischer Straftäter, in der religiöse Eiferer versuchen, das Zepter in die Hand zu nehmen. Und er zeigt, was ein engagierter Theologe dem entgegensetzen kann.