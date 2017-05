Katie und Tom langweilen sich: Es regnet ohne Unterlass. Die Kinder bitten Wizadora, in das Wettergeschehen einzugreifen. Das ist schwierig. Sie sieht in ihrem Zauberbuch nach, greift zum Zauberstab: Regen wird zu Schnee, Schnee wird zu Sturm - und endlich Sonnenschein. Das ist Anlass für einen großen Plan: Sie machen ein Picknick am Meer - mit Sandwiches - und alle kommen mit. Mit dem Zauberstab geht es ohne Komplikationen ans Meer. Aber das Wichtigste für ihren Ausflug haben sie vergessen. Die Sandwiches liegen zu Hause und werden von den frechen Socken verzehrt.