Vor über 1.000 Jahren versetzten sie Europa in Angst und Schrecken: die Wikinger. Was fasziniert uns noch heute an den Nordmännern? Woher kamen sie und wie haben sie gelebt? "Xenius" begibt sich auf Entdeckungsreise in den hohen Norden und zeigt, wer die Wikinger wirklich waren. Das wollen die "Xenius"-Moderatoren Dörthe und Pierre hautnah erleben und gehen in Norwegen bei dem einzigen Wikinger-Lehrer der Welt in Ausbildung. Jeppe Garly zeigt ihnen, wie die einst gefürchteten Seefahrer Feuer gemacht haben, welche Kleider sie trugen und ob sie wirklich nur stinkenden Fisch gegessen haben. Wie viel Wikinger steckt in den Moderatoren? Außerdem erfahren sie, warum die Wikinger Wikinger heißen, als Krieger auf dem Wasser unschlagbar waren und woher sie ihr schönes helles Haar hatten. - Wikinger - Wer waren sie wirklich und wie haben sie gelebt?