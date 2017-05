Spezial Parodontitis: Zahnfleisch heilen, Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken Menschen mit Parodontitis, einer bakteriellen Zahnfleischentzündung, erleiden häufiger einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Noch ist der Zusammenhang nicht abschließend ergründet. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um die gleiche Bakterienart, die Parodontitis auslöst, den Blutdruck erhöht und vermehrt für Herzinfarkte sowie Schlaganfälle verantwortlich ist. Die Erreger verteilen sich im ganzen Körper, damit auch in den Blutgefäßen. Dort entstehen entzündliche Prozesse an. Die Gefäßwände werden fest und irgendwann sogar brüchig. Mit einer besseren Zahngesundheit lässt sich auch der Zustand der Blutgefäße verbessern. Neben herkömmlichen Therapien wie Spülungen, dem Einsatz von Antibiotika oder chirurgischen Eingriffen bieten Parodontologen inzwischen auch neue Verfahren mit konzentriertem Sauerstoff, Blutplasma oder fotoaktiviertem Licht an. Was hilft wirklich? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Polyneuropathie richtig behandeln Bei einer Polyneuropathie sind die Nervenenden geschädigt. Sie verursacht unterschiedliche Symptome: Empfindungsstörungen, ein Brennen in den Füßen und Beinen, seltener in Armen oder Fingern. Manche Menschen spüren ein Kribbeln, Kältegefühl oder Lähmungen. Etwa fünf Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen. Bei den meisten ist Diabetes mellitus die Ursache für die Nervenschmerzen. Aber auch Krebspatienten leiden darunter als Folge der Chemotherapie. Alkoholiker können auch daran erkranken. Bei Diabetikern kann sich eine Polyneuropathie entwickeln, wenn der Blutzucker schlecht eingestellt ist, so die bisherige Meinung. Aber neue Studien zeigen, dass auch eine zu schnelle Senkung des Langzeitblutzuckerspiegels das Risiko für Nervenschäden erhöht. Was hilft, wenn die Nerven verrückt spielen? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Parodontitis: Zahnfleisch heilen, Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken