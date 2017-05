Ein Produkt, ein Anbieter und ein Dutzend verschiedene Preise pro Tag: So sieht es aus, das Preiswirrwarr im Internet. Im Supermarkt sorgen Kundenkarten und Coupons für den persönlichen Rabatt. Die Händler wissen immer mehr über jeden einzelnen Käufer, kennen seine Vorlieben, seinen Tagesrhythmus, seinen Geldbeutel. Die Quittung sind Preise, die ständig in Bewegung sind, und nicht jeder bekommt für das gleiche Produkt auch denselben Preis. Es fällt schwer, da noch den Überblick zu behalten. Was sind Preismacher, und wie arbeiten sie? Mit welchen Tricks lockt der Handel? Wie entkommt man online Cookies und Kundenprofilen? Was taugen Preisvergleichsportale? Wer bietet das beste Rabattsystem? "Der Geld-Check" nimmt mit in die Welt der Preise und zeigt, wie man für sich den besten Preis findet. Mit dabei ist Roberto Cappelluti: Er fordert Preisprofis heraus. Beim Autoverkauf trifft er auf den Preispsychologen. Krumm oder gerade, wie oft die Zahlen 9 oder 5? Mit welchem Betrag inseriert man seinen Gebrauchtwagen, um seinen Wunschpreis zu erzielen? Bei Küchenmaschine, Parfüm und Kamera ist Cappellutis Gegenspieler der Profi vom Online-Preisportal. Wer zahlt am Ende mehr? Roberto Cappelluti auf Einkaufstour in Geschäften oder der Profi am PC? Bei der Reisebuchung geht es um Spuren im Netz und versteckte Käuferprofile. Kann Roberto Cappelluti durch geschickten Einsatz von Handy, iPad oder altem Computer jeden Preis toppen? Einblicke, Tricks und Tipps im "Geld-Check: Preise".