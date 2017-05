Die Tänze der 10. Live-Show: Vanessa Mai (25, Sängerin) tanzt mit Profitänzer Christian Polanc (38). Quickstep: 'Things', Robbie Williams & Jane Horrocks. Fusion: Slowfox / Jive: 'Schöner Fremder Mann', Connie Francis Angelina Kirsch (28, Curvy Model) tanzt mit Profitänzer Massimo Sinató (36). Quickstep: ' Männer sind Schweine ', Die Ärzte. Fusion: Tango / Cha Cha Cha: 'Atemlos durch die Nacht', Helene Fischer. Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) tanzt mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (30). Wiener Walzer: 'Love Is Blindness', Lee-la Baum. Fusion: Tango / Jive: 'Für Mich Soll's Rote Rosen Regnen', Hildegard Knef / Extrabreit. Faisal Kawusi (25, Comedian) tanzt mit Profitänzerin Oana Nechiti (29). Quickstep: ' The Flintstones ', Hoyt Curtin, Joseph Barbera & William Hanna. Fusion: Rumba / Wiener Walzer: 'Ti Amo', Howard Carpendale. Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) tanzt mit Marta Arndt (27). Samba: ' Despacito ', Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber. Fusion: Rumba / Samba: 'Biene Maja', Karel Gott. Opening-Tanz der Profitänzer: 'It's Oh So Quiet', Björk. Im Anschluss an jeden Tanz wird das Tanzpaar von der Jury bewertet. Zusammen mit den Zuschaueranrufen wird die Gesamt-Jury-Punktzahl komplettiert.