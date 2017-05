Sie ist bunt und international, und doch gibt es kaum einen Ort, der Frankfurter Tradition noch so authentisch bewahrt hat wie die Kleinmarkthalle. Die Filmautorinnen Silke Klose-Klatte und Dorothea Windolf erleben einen Tag lang das Treiben im Markt, werfen einen Blick in die wechselhafte Geschichte der "Hall" und lernen Händler kennen, deren Familien schon seit Generationen auf dem Kleinmarkt arbeiten: darunter einen Fischer, dessen Familie seit Jahrhunderten in Frankfurt fangfrischen Fisch verkauft, eine Italienerin, die sich mit ihrem Stand ein Stück Heimat nach Frankfurt geholt hat, und die Inhaberin eines Ladens mit "Mode für die Frau ab 50". Echte Originale gibt es hier noch. Doch sie werden weniger, und langsam verändert sich auch der Charakter des Kleinmarkts. "Die Jungen, die kommen da nicht so nach", meint die Gemüsehändlerin Michaela Frieser. "Es liegt vielleicht auch an der Arbeitszeit. Du brauchst einen Partner, der versteht, dass du nicht immer fit bist, dass du um neun Uhr ins Bett musst, weil du morgens um fünf Uhr wieder raus musst." Und doch kann sie sich - wie viele andere hier - ein Leben ohne den Kleinmarkt nicht vorstellen.