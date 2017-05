Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Wiener-Festwochen-Intendant Tomas Zierhofer-Kin, Schriftsteller Joachim Lottmann, Autor und Regisseur Kurt Palm und Schriftstellerin Cornelia Travnicek. Theatralisch, rebellisch und morbide geht es dieses Mal in Heinz Sichrovskys Bücherwelt zu. Tomas Zierhofer-Kin ist ein unangepasster Geist im Kulturbetrieb, dem es immer wieder gelingt, Grenzen zu überschreiten. Nachdem er innerhalb von zwölf Jahren das Donaufestival in Krems zu einer international angesehenen Veranstaltung programmiert hat, ist er heuer erstmals als Intendant für die Wiener Festwochen verantwortlich. Joachim Lottmann, der mit "Endlich Kokain" für Furore sorgte, ist mit dem nächsten skandalträchtigen Werk zu Gast. "Alles Lüge" verspricht der neue Roman, in dem er schonungslos Bilanz über das zerrüttete Jahr der Flüchtlingskrise zieht. Kurt Palm begibt sich in "Strandbadrevolution" auf eine Zeitreise in die 70er-Jahre, wo zum einen die Amerikaner Nordvietnam bombardieren, zum anderen der Protagonist Mick mit seinen Freunden im Strandbad den Sturz des Establishments vorbereiten. Und Cornelia Travnicek ist Autorin des Erfolgsromans und gleichnamigen Kinofilms "Chucks". In ihrem neuen Gedichtband "Parablüh" führt sie jetzt Monologe mit einer Toten. Und zwar mit keiner Geringeren als der amerikanischen Lyrikerin Sylvia Plath, die nicht zuletzt durch ihren zuerst literarischen und dann tatsächlichen Selbstmord in Erinnerung geblieben ist.