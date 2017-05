Marine Le Pen oder Emmanuel Macron? Am 7. Mai 2017 entscheidet sich, wer der nächste Präsident Frankreichs wird - oder die nächste Präsidentin. Der "Brennpunkt" analysiert das vorläufige Ergebnis der Stichwahl, das um 20:00 Uhr vorliegt. Moderatorin Ellen Ehni wird in Gesprächen mit Korrespondenten und Reportern aktuelle Reaktionen und Einschätzungen aus Frankreich, Brüssel und Berlin einholen. - Präsidentschaftswahl in Frankreich