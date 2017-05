Als Tätowierer Graziano Torri vom Joggen zurückkommt, wählt er sofort die Nummer der Polizei: Seine schwangere Frau Alessandra ist spurlos verschwunden. Die rote Blutspur auf der weißen Wand lässt ihn erschaudern. Doch als die Kriminalpolizei unter Kommissarin Valeria Ferro eintrifft, wirkt Ehemann Graziano selbst nicht besonders vertrauenswürdig auf das Einsatzkommando. Im Dorf kursiert das Gerücht, dass er die Tochter aus reichem Hause nur aus finanziellen Gründen geheiratet habe. Der Verdacht konzentriert sich sofort auf ihn. Doch dann entdeckt die Polizei bald darauf eine Verbindung der verschwundenen Alessandra zu einem Mann und dessen autistischer Tochter Azzura. Das junge Mädchen litt an der Entwicklungsstörung nicht von Geburt an, sondern wurde Opfer eines schweren Autounfalls, für den vor langer Zeit Alessandra verantwortlich zeichnete. Vonseiten der reichen Familie Alessandras hat das Mädchen nie eine Entschädigung erhalten, was den Groll des Vaters weiter geschürt haben könnte. Valeria Ferro hält den Tatbestand für auffällig: Wollte der Vater Jahre später Rache üben?