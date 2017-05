Im letzten Jahr konnte sich Eintracht Frankfurt knapp gegen den 1. FC Nürnberg durchsetzen und so den Verbleib in der 1. Bundesliga sichern. Nach einem 1:1 Unentschieden im Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac das Rückspiel in Nürnberg mit 1:0. Der Schweizer Nationalspieler Haris Seferovic erzielte in der 66. Minute nach starker Vorarbeit von Gacinovic den entscheidenden Treffer.