Hoch oben auf dem Berg checkt Can eine besonders spannende Alm, oder auch "Alpe", wie man zum Beispiel im Allgäu sagt. Hier leben über 70 Kühe, Ziegen, Hühner und Schweine. Bei Senn Florian erfährt Can, wie aus Milch Käse wird, und warum die Kühe überhaupt im Sommer auf den Berg gebracht werden. Außerdem will Can wissen: Was heißt eigentlich "Senn"? Und wozu braucht man eine Käseharfe? Das Leben auf der Alm ist ganz schön anstrengend: Morgens um vier Uhr wird aufgestanden, dann müssen die Kühe zum Melken in den Stall getrieben, der Stall ausgemistet werden. Dazwischen muss Käse gemacht werden und mit der Sense ist das Gras als Futter für die Schweine zu mähen. Da ist Teilzeit-Senn Can schon nach kurzer Zeit ziemlich platt. Aber die Mühe lohnt sich: Selbstgemolkene Milch und frischer Alm-Käse sind super lecker!