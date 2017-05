Von St. Moritz bis Cortina d'Ampezzo: Dem charmanten Vico liegen die Frauen nur so zu Füßen. Niemand ahnt, dass der weltgewandte Casanova in Wahrheit als einfacher Kellner im Grandhotel seines Vaters arbeitet. Tatsächlich fühlt Vico sich zu ganz anderem berufen: Er will als Sänger Karriere machen, auch gegen den Willen seines strengen Herrn Papa. Komödie mit Vico Torriani und Boy Gobert.