Die Fußballweltmeisterschaft 2018, das Prestigeprojekt von Wladimir Putin, bittet in wenigen Tagen zur Generalprobe. Der Confederations Cup steht an und soll demonstrieren, wie gut die Vorbereitungen auf das größte Fußballfest der Welt laufen. Das Magazin blickt hinter die Kulissen des Mega-Events und zeigt, dass die von Putin versprochene WM auf "höchstem Standard" noch in weiter Ferne liegt.