Was für ein Leben! Die 16-jährige Dylan Schoenfield kann sich nicht beschweren: Sie ist reich, hübsch und gehört zur angesagtesten Schulclique. Wenn sie jetzt noch den Titel der "Blossom Queen" gewinnen könnte, wäre ihr Highschool-Glück perfekt. Klar, dass die ehrgeizige Dylan bereits Pläne ausheckt, um die begehrte Auszeichnung zu ergattern. Währenddessen hat ihr Schulkamerad Josh Rosen ganz andere Ziele: Er möchte das große Schulfilmfestival gewinnen - mit einem Beitrag zum Thema 'Popularität'. Der schüchterne Film-Freak wählt ausgerechnet Dylan zur Hauptdarstellerin seines Dokumentarfilms. Und die sagt zu, weil sie sich davon Vorteile für ihre Kandidatur zur "Blossom Queen" verspricht. Bei den Dreharbeiten wird allerdings schnell klar: Unterschiedlicher könnten die Teenager nicht sein. Dylan ist unhöflich zu Josh, wahnsinnig anspruchsvoll und egoistisch. Kein Wunder, dass Josh sich Dylans Starallüren nicht gefallen lässt und das Projekt platzen lassen will. Sein Lehrer kann ihn gerade noch davon überzeugen, den Film weiterzudrehen. Stück für Stück entdeckt der Nachwuchsregisseur dann sogar die sympathischen Seiten seiner Hauptdarstellerin. Und auch Dylan entwickelt nach und nach Gefühle für ihren Schulkameraden. Wenn da nur nicht die Premiere von Joshs Filmprojekt wäre, diese entpuppt sich nämlich als echte Zerreißprobe für das junge Paar: Das Publikum amüsiert sich köstlich über Hauptdarstellerin Dylan, die daraufhin beschämt und enttäuscht den Saal verlässt. Was hat sich Josh bloß dabei gedacht? Ob Dylan ihrem Schwarm jemals verzeihen kann?