Theatralisch, rebellisch und morbide geht es dieses Mal in der Bücherwelt zu. Tomas Zierhofer-Kin ist heuer erstmals als Intendant für die Wiener Festwochen verantwortlich, Joachim Lottmann ist mit seinem nächsten skandalträchtigen Werk zu Gast, Kurt Palm begibt sich in "Strandbadrevolution" auf eine Zeitreise in die 70er-Jahre und Cornelia Travnicek liest Kostproben aus ihrem Band "Parablüh".