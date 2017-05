3 Days to Kill Heute | VOX | 20:15 - 22:35 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ethan Renner erfährt, dass er bald sterben wird. Der unheilbar kranke CIA-Killer will die kurze Zeit, die ihm bleibt, nutzen, um seiner Tochter Zoey näherzukommen. Die 17-Jährige lebt bei ihrer Mutter und kommt ihn besuchen. Doch ausgerechnet jetzt bietet ihm ein zwielichtiger Auftrag eine unerwartete Chance. Wenn er es schafft, den Terroristen "der Wolf" umzulegen, will ihm seine geheimnisvolle Auftraggeberin ein heilendes Medikament zuspielen. Laufzeit: 140 Minuten Genre: Actionthriller, USA, F, GR, RUS 2014 Regie: Luc Besson, McG FSK: 12 Schauspieler: Ethan Renner Kevin Costner Vivi Delay Amber Heard Zooey Renner Hailee Steinfeld Christine Renner Connie Nielsen der Albino Tómas Lemarquis der Wolf Richard Sammel Weitere Empfehlungen