Joe und sein Bruder „Der Kleine“, ehemals Ganoven, haben sich lange nicht gesehen und begegnen sich zufällig in einem kleinen Kaff wieder. Joe will hier einen Banditen an den Sheriff übergeben, der sich als sein Bruder entpuppt. Doch ganz so genau nimmt der es noch immer nicht mit dem Gesetz. Gemeinsam kämpfen sie gegen einen fiesen Rancher.