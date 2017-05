Heute dreht sich alles um mediterranes Gemüse, also um Tomaten, Paprikas, Chilis & Co. Die Großstadtgärtnerinnen Katja Heinemann und Martha Gültlinger aus Stuttgart kultivieren erstmalig Auberginen und legen ein spannendes Tomaten-Experiment an: Sie pflanzen Bio-, Baumarkt- und Discounter-Setzlinge in ihr Hochbeet, um dabei herauszufinden, welche der Pflanzen am besten gedeihen. - Mediterranes Gemüse